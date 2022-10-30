CHP'li Başkan Türk bayrağını yere attı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını resmen yere attı. Tüm bunlar Karalar'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü, Adana'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere attı. Skandal görüntüler, Karalar'ın kişisel sosyal medya hesabından da saniye saniye paylaşıldı.
Karalar'ın iki bayraktan birisini hışımla korumasının elinden çektiği, diğer elinde tuttuğu Türk bayrağını ise yere bıraktığı görüldü. Karalar'ın koruması, yere düşen bayrağı apar topar kaldırdı.
Karalar açıklamada bulunmadı
Yapılan etkinliklerle ilgili paylaşımda bulunan Karalar'ın, skandal görüntüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.
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