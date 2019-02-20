CHP'li başkan, şimdi Haydar Baş'ın partisinde

yeniakit.com.tr Hamdi Sedefçi, Edirne Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Sedefçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) belediye başkanı adayı olduğunu duyurdu.

1989-1994, 1994-1999, 2004-2009, 2009-2014 dönemlerinde Edirne belediye başkanı olan Hamdi Sedefçi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylığını açıkladı.

Haydar Baş’ın partisine geçti

“Halkın yönettiği bir belediye için ben de adayım!” diyen Hamdi Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisi’nin Edirne Belediye Başkan Adayı oldu.

Hamdi Sedefçi, aday olmasıyla ilgili bir basın açıklaması da yaptı.

1000’e yakın istifa

Tabanın ve partililerin tüm uyarılarına rağmen mezhepçi davranan ve yakınlarını aday gösteren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden yaklaşık 1000 kişinin istifa etmesine neden oldu. CHP’de adaylara gösterilen tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüdü. Öyle ki; seçim süreci resmen başladıktan sonra, 1 ay içinde 800 isim partiden istifa etti.

İstifa edenlerin tercihi alternatif solcular

CHP’den istifa eden partililer, çoğunlukla Demokratik Sol Parti’ye (DSP) geçti. Alternatif solcu partilere geçen CHP’liler, Demokrat Parti (DP) ve Bağımsız Tüğrkiye Partisi’ne (BTP) de geçmeye başladı. Son olarak Sedefçi, CHP’den istifa ederek BTP’ye geçti.