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CHP'li başkan, şimdi Haydar Baş'ın partisinde

4 dönem Edirne Belediye Başkanlığı yapan CHP’li Hamdi Sedefçi partisinden istifa etti. Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Edirne Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
CHP'li başkan, şimdi Haydar Baş'ın partisinde

 yeniakit.com.tr  Hamdi Sedefçi, Edirne Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Sedefçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) belediye başkanı adayı olduğunu duyurdu.

1989-1994, 1994-1999, 2004-2009, 2009-2014 dönemlerinde Edirne belediye başkanı olan Hamdi Sedefçi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylığını açıkladı.

Haydar Baş’ın partisine geçti

Halkın yönettiği bir belediye için ben de adayım!” diyen Hamdi Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisi’nin Edirne Belediye Başkan Adayı oldu.

Hamdi Sedefçi, aday olmasıyla ilgili bir basın açıklaması da yaptı.

1000’e yakın istifa

Tabanın ve partililerin tüm uyarılarına rağmen mezhepçi davranan ve yakınlarını aday gösteren CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden yaklaşık 1000 kişinin istifa etmesine neden oldu. CHP’de adaylara gösterilen tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüdü. Öyle ki; seçim süreci resmen başladıktan sonra, 1 ay içinde 800 isim partiden istifa etti.

İstifa edenlerin tercihi alternatif solcular

CHP’den istifa eden partililer, çoğunlukla Demokratik Sol Parti’ye (DSP) geçti. Alternatif solcu partilere geçen CHP’liler, Demokrat Parti (DP) ve Bağımsız Tüğrkiye Partisi’ne (BTP) de geçmeye başladı. Son olarak Sedefçi, CHP’den istifa ederek BTP’ye geçti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
  1. Edirne
  2. Hamdi Sedefçi
  3. Bağımsız Türkiye Partisi
  4. Haydar Baş

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  • Vatansever cumhurVatansever cumhur1 sa önce
    Ulan gılıştarın tohmlari tedrici paryiden gideyiler bu cehapeyi köktwn gaşmatmak lazım

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