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Gündem

CHP'li başkan partisinden istifa etti

Gaziantep'te Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru partisi olan CHP'den istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:46:00 - 2020-06-24 18:51:07
CHP'li başkan partisinden istifa etti

Gaziantep'te Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru e-Devlet sistemi üzerinden CHP'den istifa etti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun partisi CHP’den istifa ettiğini bildirdi.

Sucu yaptığı açıklamada, Doğru’nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.

Hayri Sucu, Doğru’nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti. İstifanın nedeni bilinmiyor.

Doğru, 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı seçilmişti.

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