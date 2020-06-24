CHP'li başkan partisinden istifa etti
Gaziantep'te Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru partisi olan CHP'den istifa etme kararı aldı.
Gaziantep'te Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru e-Devlet sistemi üzerinden CHP'den istifa etti.
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun partisi CHP’den istifa ettiğini bildirdi.
Sucu yaptığı açıklamada, Doğru’nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru’nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti. İstifanın nedeni bilinmiyor.
Doğru, 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı seçilmişti.