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CHP'li başkan korumasıyla iş yeri bastı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın, korumasıyla birlikte geldiği iş yerinde ortağıyla tartıştığı ve bilgisayarı kırdığı ileri sürüldü.Karakayalı'nın ortağı Sinan Küçük, "Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum" dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:10

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın iş ortağı Sinan Küçük, iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Karakayalı ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakayalı ile 2015 yılından bu yana ortak olduklarını ve kendisine hiçbir zaman saygısızlık etmediğini belirtti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntı sonucu ödemelerini aksatması nedeniyle Karakayalı ile bir süredir sorun yaşadıklarını, son olarak Karakayalı'nın koruması ile birlikte iş yerine gelerek, kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, bilgisayarını kırdığını savunan Küçük, olayın iş yerindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildiğini aktardı.

Küçük, "Bir belediye başkanının gelip bilgisayarı kırması, dükkanı birbirine katması beni tehdit etmesi, korumasıyla bana hakaret etmesi yaşanacak bir olay değil. Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum. Adalet ne gösteriyorsa o olacaktır" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı ise yaptığı yazılı açıklamada, Küçük'ün üzerine düşen mali yükümlülüğü yerine getirmediğini, kendisine, ailesine ve temsil ettiği makama hakaret ettiğini ileri sürdü.

Karakayalı, açıklamasında, "Aramızda ufak bir sürtüşme yaşanmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için Kemalpaşalı hemşehrilerimizden özür diliyorum. Olayın aydınlığa kavuşması adına gerekli mercilere suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

Kemalpaşa'da 2009-2014 döneminde belediye başkanlığı yapan Karakayalı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak yeniden seçilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:10
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Rıdvan Karakayalı
  4. Sinan Küçük

YORUM YAZ

  • iboibo41 dk önce
    ya..ak herif, buna iyi korumasiyla iyi bi anadolu falakasi lazim.
  • TurkTurk46 dk önce
    Akit edremit de akp ve mhp ilce baskanlarinin kacak islettikleri bufenin sahiplerinin polis memurunu oldurmeleri ni de haber yapsaniz bir zahmet.

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