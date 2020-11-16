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Gündem CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
Gündem

CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 03:47:00 -
CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kutlu, "Genel durumum iyi. Bir süre aranızda olamayacağım ve telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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