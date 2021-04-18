CHP'li Başkan Karalar taraftarlarla poz verdi: 3 bin Adana Demirspor taraftarını tribüne kaçak aldılar!
Adana Demirspor-Giresunspor maçında 3 bin'e yakın taraftarın gizlice tribüne alındığı ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, stadlara seyirci alınması yasakken, yaklaşık 3 bin Adana Demirspor taraftarının gizlice tribüne alındığı ortaya çıktı.
Seyrci desteğini arkasına alan ADS farklı yendi!
Kritik mücadelede 3 bin taraftarın desteğini arkasına alan Adana Demirspor, sahasında, GZT Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
CHP'li Zeydan Karalar taraftarın içinde poz verdi
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 3 bin'e yakın taraftarın içinde poz vererek, twitter hesabından paylaşımda bulundu.