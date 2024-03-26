CHP’li Başkan İrlandalı çifti dolandırmış

HABER MERKEZİ

İsmi sık sık skandallarla ve yolsuzlukla anılmasına rağmen şaibeli şekilde aday gösterilen CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yeni bir skandal patlak verdi. Günel’in, avukatlığını üstlendiği iki İrlanda vatandaşını dolandırmaktan hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan ön incelemede, 2 İrlanda vatandaşı Günel’i, parasını ödedikleri bir mülkü, bir başka müvekkili üzerine kaçırmakla suçladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Günel'in yabancıların mülk edinmeleri konusunda yasal sürecin uzamasını bahane ederek müvekkilleri Peter Paul Bowden ve Olive Pauline Bowden çiftinin bedelini ödediği bir mülkü önce çalışanına, daha sonra da bir müvekkili üzerine geçirdiği saptandı. İrlandalı çiftin şikayeti üzerine Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Mayıs 2023 tarihinde hazırlanan fezlekeyi inceleyen Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu talebi, 15 Ocak 2024 tarihinde onayladığı belirlendi.