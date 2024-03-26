  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı Ümit’in siyaseti bu kadar olur… O parti lehine adaylıktan çekildi!

Türkiye'yi sallayan yerli petrol gelişmesi! Her yerden fışkırıyor, sondaj üstüne sondaj yapılmaya başlandı

Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları düşüşte!

Konut kiralarında 4 yıl sonra bir ilk!

İşte müjde gibi müjde! O ülkeden Türkiye'den satın aldığı petrole dev indirim

Mansur Yavaş'ın bir algı operasyonu daha elinde patladı! Türkiye'de iş bulamayan kızına Londra'da şirket kurmuş

Önceki rakamı bilmişti! Asgari ücretin Temmuz'da kaç para olacağını açıkladı

CHP'deki para sayma görüntüleri muhalif medya ve partilileri de çıldırttı! “Amaçları İstanbulluyu soymak”

HÜDA PAR'lı Cemal Çınar kendisini hedef alanlara cevap verdi!

26 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem CHP’li Başkan İrlandalı çifti dolandırmış
Gündem

CHP’li Başkan İrlandalı çifti dolandırmış

Yeniakit Publisher
2024-03-26 11:51:00 -
CHP’li Başkan İrlandalı çifti dolandırmış

İsmi skandallarla ve yolsuzlukla anılan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, avukatlığını üstlendiği iki İrlanda vatandaşını dolandırmaktan hakkında soruşturma açıldı. Günel’in Poul Bowden ve Olive Pauline Bowden çiftinin bedelini ödediği mülkü önce çalışanın ardından bir başka müvekkilinin üzerine geçirerek müştekileri mağdur ettiği saptandı.

HABER MERKEZİ

İsmi sık sık skandallarla ve yolsuzlukla anılmasına rağmen şaibeli şekilde aday gösterilen CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yeni bir skandal patlak verdi. Günel’in, avukatlığını üstlendiği iki İrlanda vatandaşını dolandırmaktan hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan ön incelemede, 2 İrlanda vatandaşı Günel’i, parasını ödedikleri bir mülkü, bir başka müvekkili üzerine kaçırmakla suçladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, Günel'in yabancıların mülk edinmeleri konusunda yasal sürecin uzamasını bahane ederek müvekkilleri Peter Paul Bowden ve Olive Pauline Bowden çiftinin bedelini ödediği bir mülkü önce çalışanına, daha sonra da bir müvekkili üzerine geçirdiği saptandı. İrlandalı çiftin şikayeti üzerine Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Mayıs 2023 tarihinde hazırlanan fezlekeyi inceleyen Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu talebi, 15 Ocak 2024 tarihinde onayladığı belirlendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23