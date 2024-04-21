CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmek için kullanması gereken imkanı, gençleri alkole özendirecek mekan açarak kullandı.
CHP'li belediye pozcu sahilinde alkollü mekan açtı.
Gençleri alkol illetine özendiren anlayışa tepki yağarken, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Siz Mersin'i bir hayat biçimine, bir anlayışa mahkum edemezsiniz." diyerek rezil hizmetini savundu.
"Belediyemizin toplamda 20 kafesi var, 5'i alkollü." diyen Seçer, "Bağırarak söylüyoruz; Mersin özgürlükler kentidir, Mersin turizm kentidir. Kimse bize Anayasayı öğretmesin." ifadelerini kullandı.