CHP'li Başkan depremzedelere resmen kin kustu! 'Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...'

Seçimin ilk turunu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak önde bitirdi. Deprem bölgesinden Erdoğan'a güçlü destek gelince, CHP'li sosyal medya hesapları faturayı depremzedelere kesmişti. Afet bölgesine gönderilen yardımları haram edenlere, canları ile boğuşan insanlara, "Binaların altında kalsaydınız." diyenlere CHP'li Tekirdağ Belediyesi de kol kanat gererek depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmıştı. Bu küstah davranışlara ve paylaşımlara tepki yağarken, CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan da alçak bir paylaşım ile deprezedeleri hedef aldı. Doğan, "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" gibi ifadelerle nefret kustu.

ERDOĞAN FARK ATTI, CHP'LİLER FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL DEPREMZEDELERE KESTİ

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçimlerin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,5 oy alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla fark attı. Erdoğan'a en güçlü destek de deprem bölgesinden geldi. Erdoğan'a, "Bir kez daha sana güveniyoruz." mesajı veren depremzedeler CHP'lilerin hedef tahtasına oturdu. CHP'li fenomenler ve sosyal medya hesapları depremzedeleri demokratik haklarını Erdoğan'dan yana kullanmaları gerekçeleri ile hedef aldı. Hakaretler, küfürler, tehditler havada uçuştu.

"ERDOĞAN'A OY VERENLERE HARAM ZIKKIM OLSUN"

Almanya'da dönercilik yaptığını belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin... Sizler alçak ve şerefsizsiniz. Gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum. Ben sizin evlatlarınıza yaşıtlarınıza acıyorum. Ben Almanya'da dönerciyim. Kendi cebimden size 12 bin Euro para gönderdim. Zıkkım olsun! Erdoğan'a oy verenler haram zıkkım olsun." gibi skandal ifadeler ile depremzedelere hakaret etti.

"SİZİ KAZANIRSAK AFFEDERİZ, KAZANAMAZSAK SONSUZA KADAR BÖYLE..."

Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedelere hakaretler yağdıran Ayşegül Didem Doğan, "Biz basar gideriz. Biz hayatımızı kurtarırız. Ama siz bundan sonra 'Deprem oldu açız bizim için para toplayın…' Al… Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin?' diye sorar. Giysi kıyafet para ne gerekiyorsa gönderdik. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AKP'li olarak çıkıp yardım istemeyin. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz biz. Biz seçime bakıyoruz seçime biz laf adamı değiliz neticeye bakıyoruz garibanlar. İster yazın ister çizin k……. yırtın, gülün. Bunlar bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

HAKARET KERVANINA CHP'Lİ BAŞKAN DA EKLENDİ: BETER OLUN, AÇ GEBERİN

CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef alarak, hakaretler yağdırdı. Doğan, "Baharı getireceğiz, bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız! Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla gene gittiniz bu harami çetesine oy verdiniz." dedi.

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Hızını alamayan Doğan paylaşımında şu ifadeleri de kullandı: Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun...

AK PARTİ'DEN KINAMA

Doğan'ın saygısız paylaşımına AK Parti saflarından tepki geldi. "AK Parti Ezine ilçe başkanlığı yayımladığı kınama mesajında CHP Ezine ilçe kadın kolları başkanının sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanan vatandaşlarımızı ve depremzede vatandaşlarımızı hedef alarak yaptığı hakaret dolu ve aşağılayıcı paylaşımlarından dolayı kendisini esefle kınıyoruz.

Yüce Türk Milletimizin değerli vatandaşlarına siyasi tercihleri nedeniyle kin ve tahrik dolu sosyal medya paylaşımlarından dolayı kendisi hakkında Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımıza Suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyoruz. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. Takdir Yüce Türk Adaletinin ve Milletimizindir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi

CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DEPREMZEDELERİ KAPININ ÖNÜNE KOYMUŞTU

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrasında skandal bir karara imza attı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesindeki otellere yerleştirilen depremzedeler ile ilgili Büyükşehir Belediyesi, seçimin hemen ardından tahliye kararı aldı.

Karar sonrası büyük bir şok yaşayan depremzedeler bu karara tepki gösterdi. Normalde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile oteller arasındaki rezervasyonun 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdüğü öğrenilirken, seçim sonrası alelacele alınan karar 'Deprem bölgesinden AK Parti'ye çıkan büyük destek sonrası Tekirdağ'daki depremzedeler cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.