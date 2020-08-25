CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda toplumun ahlakını bozan filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Bodrum Gündoğan’da yaşanan ses kirliliği sebebiyle açık mektup yazdı.

Sanatçı, gereğinin yapılmadığını öne sürerek hem Belediye Başkanı’na hem de ilgili işletmelere dava açtı.

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile davalık olan, Müjde Ar’dan yeni hamle geldi.

‘Adımı deli Müjde’ye çıkardım’

Ses kirliliği yüzünden inat eden Müjde Ar, ‘Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde’ye çıkardım’ diyerek Gürültüsüz Yaşam Platformu kuracağını belirtti.

Platformun logosunun hazırlandığını ve 3-4 gün içerisinde kurulacağını aktaran Ar, haberi herkese mesajla ilettiğini ve en büyük destekçisinin sanatçı Fazıl Say olduğunu belirtti.

Çalışmalarının Bodrum’la sınırlı kalmayacağını sözlerine ekleyen Ar, 'Belediye gerekeni yapamadı' diyerek, toplantılar düzenleyip gerekirse protesto düzenleyeceklerini söyledi.

‘Sen niye orada oturuyorsun peki?’

Kaliteli yaşam isteyen Müjde Ar, ‘’Belediye üzerine düşen görevi yapmadı, gerekeni yapmamakta kararlı. Sen niye orada oturuyorsun peki? İşin ne?” diyerek Ahmet Aras’a göndermede bulundu.

Müjde Ar, gürültülerden dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirterek, geceleri sesler duyduğunu ve 01.30’da biten müziği 04.00’te duyarak uyandığını söyledi.