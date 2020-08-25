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Gündem CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar’dan CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürültüsüz Yaşam Platformu kuracağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:52:00 -
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda toplumun ahlakını bozan filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Bodrum Gündoğan’da yaşanan ses kirliliği sebebiyle açık mektup yazdı.

Sanatçı, gereğinin yapılmadığını öne sürerek hem Belediye Başkanı’na hem de ilgili işletmelere dava açtı.

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile davalık olan, Müjde Ar’dan yeni hamle geldi.

‘Adımı deli Müjde’ye çıkardım’

Ses kirliliği yüzünden inat eden Müjde Ar, ‘Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde’ye çıkardım’ diyerek Gürültüsüz Yaşam Platformu kuracağını belirtti.

Platformun logosunun hazırlandığını ve 3-4 gün içerisinde kurulacağını aktaran Ar, haberi herkese mesajla ilettiğini ve en büyük destekçisinin sanatçı Fazıl Say olduğunu belirtti.

Çalışmalarının Bodrum’la sınırlı kalmayacağını sözlerine ekleyen Ar, 'Belediye gerekeni yapamadı' diyerek, toplantılar düzenleyip gerekirse protesto düzenleyeceklerini söyledi.

‘Sen niye orada oturuyorsun peki?’

Kaliteli yaşam isteyen Müjde Ar, ‘’Belediye üzerine düşen görevi yapmadı, gerekeni yapmamakta kararlı. Sen niye orada oturuyorsun peki? İşin ne?” diyerek Ahmet Aras’a göndermede bulundu.

Müjde Ar, gürültülerden dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirterek, geceleri sesler duyduğunu ve 01.30’da biten müziği 04.00’te duyarak uyandığını söyledi.

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup
Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup

Gündem

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar CHP’li Başkanla davalık oldu
Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar CHP’li Başkanla davalık oldu

Gündem

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar CHP’li Başkanla davalık oldu

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