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CHP’li başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkan adayı olan Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:23
CHP’li başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkan adayı olan Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.


31 Mart yerel seçimlerinde Derecik ilçesinden CHP Belediye Başkan adayı olan ve partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçen Suat Yüksel’in rozetini törenle AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı. Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu hatırlatarak, “Yalnız içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. CHP’nin içine girerken bütün konuşmalarını analiz ettim. Şunun kanısına vardım. İnanın ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım. Burada Reisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hepinizin huzurunda saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:23
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