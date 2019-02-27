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Chp’li Başkan Adayı Arslan ‘’Laf-ı güzaf konuşmak kolay. Biz gönül insanıyız, hizmet insanıyız!’’

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş ve Millet İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Dereli ve Yaşyer Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
Chp’li Başkan Adayı Arslan ‘’Laf-ı güzaf konuşmak kolay. Biz gönül insanıyız, hizmet insanıyız!’’

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş ve Millet İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Dereli ve Yaşyer Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.


Dereli Mahallesi ve Yaşyer Mahallesi’ni ziyaret eden heyet, vatandaşların dert ve taleplerini dinledi


Edremit’in sorunlarını bildiklerini ve kısa süre içerisinde açıklayacakları projelerle bu sorunlara çözüm üreteceklerini belirten CHP’li Başkan Adayı Arslan, şöyle konuştu; ‘’Çok şükür, her gittiğimiz mahallemizde inanılmaz bir sevgi ve ilgiyle karşılanıyoruz. Siyasetçiler ve sanatçılar için bu ilgi önemlidir ancak bizim gibi hizmet adamları için bu ilgi aynı zamanda şuna işaret eder, ‘zafer yakın’ demektir. Ben bu ilgiden onu görüyorum. Sokakta, mahallede, kahvehanede, hastanede, postanede yani insanımızın olduğu her yerde büyük bir ilgi var. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor ancak sorumluluğumuzu da daha fazla arttırıyor. Bunun farkındayız. Laf-ı güzaf konuşmuyorum. İlgi, sevgi ve destek tamam ama bunun bir de karşılığı olmalı. Sen istediğin kadar ilgi gör, karşılığını veremedikten sonra ne işe yarar. Bu sevgiye hem sevgimizle hem de hizmetlerimizle karşılık vereceğiz. Biz, doğruları söylüyoruz. Bizim işimiz siyaset falan değil, bunu bilin. Ben ve ekibim hizmet için yola çıktık. Gelip böyle buralarda size şirin sözler söyleyip, gönlünüzü hoş edip gitmek kolay. İnanın çok kolay. Ama bizim omzumuza bu sevgi ve destek sorumluluk yüklüyor. Onun için diyorum, hayata geçireceğimiz projelerimizin hepsi gerçeklik temeline oturuyor.’’ dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:22
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