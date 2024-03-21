CHP'li Başkan Abdullah Atik'in istifa sebebi belli oldu!

CHP'de cumhurbaşkanlığındaki seçim hezimetiyle başlayan kriz, yerel seçimlere giden süreçte de devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP koltuğuna oturan Özgür Özel'in DEM Parti ile olan yakınlığı bazı partililer arasında rahatsızlığa sebep oldu.

Burcu Köksal'ın kriz çıkaran DEM Parti sözleri

İstanbul Esenyurt başta olmak üzere Türkiye genelinde DEM Parti ile yapılan ittifak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti hariç tüm siyasi partilere kapımız açık' ifadeleriyle yeni bir krizin kapısını araladı.

Özgür Özel'in düzeltmeleri, İmamoğlu'nun Köksal'ı istifaya çağırmasının ardından gönlünü alamadıkları DEM Parti'den sert açıklamalar geldi.

Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik istifa etti

CHP'de yaşanan DEM krizi devam ederken; CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Halkın içine çıkamıyoruz"

İstifası merak konusu olan Atik kısa bir süre önce, Burcu Köksal'ın ifadeleri nedeniyle halkın içine çıkamadıklarını belirterek şöyle demişti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"O seviyesiz kadın bizden özür dilesin, halkın içine çıkamıyoruz"