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Gündem CHP’li Barış Yarkadaş’tan CHP’ye ‘kadın kotası’ tepkisi: Hala atama istemek yakışmıyor!
Gündem

CHP’li Barış Yarkadaş’tan CHP’ye ‘kadın kotası’ tepkisi: Hala atama istemek yakışmıyor!

CHP’nin kadınlar için yüzde 50 kota önerisine CHP’li Barış Yarkadaş tepki gösterdi. ‘Atamalarda cinsiyet kotası yüzde 50 olsun’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile partili bir milletvekilini eleştiren Yarkadaş, “CHP’li kadın MV. yasa teklifi vermiş… Doğru olan atama değil üyeye dayalı ön seçimdir. Hala atama istemek yakışmıyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:50:00 -
CHP’li Barış Yarkadaş’tan CHP’ye ‘kadın kotası’ tepkisi: Hala atama istemek yakışmıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzasını attığı “Kadınların temsiliyet oranlarının artırılması” amacıyla hazırlanan teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Teklife ilişkin bugün Meclis’te konuşan Kılıçdaroğlu, “Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde 50 cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek hangisi vermeyecek göreceğiz.” çıkışında bulundu.  

Barış Yarkadaş’tan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine tepki geldi

CHP’nin ‘kadın kotası’ hamlesine yine CHP’li bir isimden tepki geldi. CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

“CHP’li kadın MV. yasa teklifi vermiş… “Atamalarda cinsiyet kotası yüzde 50 olsun” diye. Bunun önünde yasal bir engel yok ki… Yönetim istese kadınları atardı. Ayrıca, bir vekil neden atana ister?  Doğru olan atama değil ÜYEYE DAYALI ÖN SEÇİMDİR. Hala atama istemek yakışmıyor.”

Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı konuya ilişkin konuştu. Kadınların haklarını savunduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, “Yüzde 50 cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek hangisi vermeyecek göreceğiz. Teklifte fermuar da var. Bir kadın bir erkek. Bizim kadın milletvekillerimiz bütün partilerin kadın milletvekilleri ile görüştüler. Şimdi ben sayıları 400'e yakın kadın sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine sesleniyorum. Bugünü izleyin. Red oyu verirlerse, seçimde onlara ders vermek sizin en doğal hakkınız olacak.” şeklinde konuştu. 

 

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