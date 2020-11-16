CHP'li Barış Yarkadaş yalanda sınır tanımıyor! Depremden önce gönderilen yazıyı yeni diye paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu; CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, "İktidar, İzmir'deki belediye başkanlarına da AFAD aracılığıyla gönderdiği mesajda 'Depremle ilgili medyaya ve kamuoyuna konuşmayın' diyerek yasak koymaya çalışıyor. AFAD o yazıyı derhal geri çek!" iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

AFAD söz konusu yazının 23 Ekim 2020 tarihinde, İzmir - Seferihisar depreminden 7 gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazıldığını açıkladı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da; "23 Ekim'de bütün belediyelere, muhtarlıklara ve kamu kuruluşlarına İçişleri Bakanımızın imzası ile yazdığımız yazıda afetler sonrasında oluşan bilgi kirliliğini engellemek için açıklamaların valilikler tarafından yapılması gerektiğini belirttik" ifadelerini kullandı.

AFAD: Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan 'Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' konulu yazı, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmamıştır.

Bahse konu yazı, 23 Ekim 2020 tarihinde, İzmir - Seferihisar depreminden 7 gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır."

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da; Barış Yarkadaş'a çağrıda bulundu ve "Barış bey lütfen buradaki ortak çalışma kültürünü olumsuz etkileyecek ifadelerden kaçının" dedi.

Mehmet Güllüoğlu; Barış Yarkadaş'ın "İktidar, İzmir'deki belediye başkanlarına da AFAD aracılığıyla gönderdiği mesajda 'Depremle ilgili medyaya ve kamuoyuna konuşmayın' diyerek yasak koymaya çalışıyor. AFAD o yazıyı derhal geri çek!" iddialarının yer aldığı paylaşımı etiketleyerek, şunları söyledi:

"İlgili evraka bir daha dikkatle bakalım mı? 23 Ekim'de Bütün belediyelere, muhtarlıklara ve kamu kuruluşlarına İçişleri Bakanımızın imzası ile yazdığımız yazıda afetler sonrasında oluşan bilgi kirliliğini engellemek için açıklamaların valilikler tarafından yapılması gerektiğini belirttik. Bunun doğru olduğundan da hiçbir şüphemiz yok.

Başka afetlerde birkaç binasında hasar olmasına rağmen bütün mahallem yıkıldı, bütün ilçem yıkıldı diyenleri gördük. Dezenformasyona müsade edilmesini mi istiyorsunuz? Hiç merak etmeyin, biz İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başarılı bir koordinasyon ile afet müdahalesini yönettik. Barış bey lütfen buradaki ortak çalışma kültürünü olumsuz etkileyecek ifadelerden kaçının."

Sabah