CHP'li Barış Yarkadaş PKK ile mücadeleye 'macera' dedi!

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CHP’li Barış Yarkadaş, TBMM’den geçen Suriye-Irak tezkeresine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında terör örgütü PKK ile mücadeleyi ‘macera’ olarak nitelendirdi.

Terörle mücadele yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda başarılı bir şekilde devam ederken, Mehmetçiğin Irak ve Suriye’deki operasyon süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis’te görüşüldü.

Suriye-Irak tezkeresi TBMM’den geçti

CHP ve gizli ortağı HDP’nin ‘hayır’ oyuna karşılık AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin ‘evet’ oyu ile Suriye-Irak tezkeresi TBMM’den geçti.

CHP Genel Merkezi’ne asılan ‘Sınır namustur’ pankartına karşın HDP’ye diyetinin borcunu ödeyen CHP’nin ‘hayır’ oyu kullanması tepkiyle karşılanırken, eski CHP’li milletvekili Barış Yarkadaş’ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Terörle mücadeleye 'macera' dedi

CHP’li Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından CHP’nin ‘hayır’ oyunu desteklerken terörle mücadele kapsamında görüşülen tezkereyi ‘macera’ olarak nitelendirdi.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP’yi kutluyorum. Beklenen ve gösterilmesi gereken tavır buydu. AKP’nin maceracı politikalarına hiçbir şekilde destek verilmemelidir. Tezkereye HAYIR demek, iktidarın yanlış politikalarına da HAYIR demektir. CHP, tabanının sesine kulak vermiş cesur ve önemli bir adım atmıştır.

Yarkadaş'ın o paylaşımı: