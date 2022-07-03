CHP'li Barış Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı! 6'lı masada olması da yetmedi
CHP'li Barış Yarkadaş, 6'lı masada bulunan Ahmet Davutoğlu'nu, "Türkiye'nin başına 50 yıl çözülemeyecek bela yarattılar, 'ben günahkârım' demesi lazım" ifadeleriyle hedef aldı.
CHP'li Barış Yarkadaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemindeki Suriye politikasına yönelik eleştirilerde bulunarak, ''Ben günahkârım' demesi lazım" ifadelerini kullandı.
tv100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Gündeme Dair programına, Barış Yarkadaş'ın Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri damga vurdu.
Yarkadaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında şunları söyledi:
"Davutoğlu’nun Suriye konusunda 'Ben günahkârım' demesi lazım. Türkiye’nin başına ‘50 yıl ‘çözülemeyecek bir bela yarattılar. ‘50 yıl’ kim iktidara gelirse gelsin bu göçmen sorununu çözemez."