CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı!

2021 yılında maaşlarına zam yapılmadığı için greve giden, grev sonrasında da işten çıkartılan çalışanlar bugün belediye binası önünde eylem yaptı.

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Yılmaz Şutanrıkulu, "Biz 2021’de belediye sendikamıza güvenerek greve çıktık. 100 gün grevde kaldık. Sendika başkanı CHP’li olduğundan grevi istemediğimiz rakamlarla sonlandırdı." dedi.

"Kısa zaman sonra belediye başkanı hak arayan sesi çok çıkan arkadaşların iş akitlerini bir hafta sonra fes etti." diyen Şutanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

Biz 25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik. Hiç bir gerekçe olmadan iş akdimiz fes edildi. Ufak bir disiplin suçumuz ve hadisemiz yok. Biz sesimizi Türkiye’ye Bakırköy halkına duyurmak için böyle bir basın açıklamasını uygun gördük.

Bir belediyeyi yönetemeyenler, verdikleri sözü tutamayanlar, Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüyenler kendilerinde adalet var mı bir bakacaklar. Popülist yalan vaatlerle Türkiye'yi yönetmeye talip olmasınlar. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine, yalanlarına asla inanmıyoruz. Başkan Kerimoğlu'na Kaftancıoğlu'na, İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na bu dünyada da ahirette de hakkımızı asla helal etmiyoruz. CHP yöneticilerine hakkımızı aramak için defalarca gittik. Kaftancıoğlu'na, İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na gittiğimizde enflasyon hakkınız dediler, işinize iade edeceğiz dediler. Danışmanları telefonlarımızı aldılar. Bir kez bile aramadılar, sormadılar.

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