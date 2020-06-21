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Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan sokakları karıştırma çağrısı!

CHP’li Aytuğ Atıcı, bir TV kanalının canlı yayınında "Bizim CHP olarak Türkiye’yi örgütlememiz lazım, bu örgütlenmenin yolu da sokaktan geçmek zorundadır, Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 00:56:00 - 2020-06-21 00:58:33

CHP’li Aytuğ Atıcı'nın bir TV kanalının canlı yayınında sarf ettiği "Bizim CHP olarak Türkiye’yi örgütlememiz lazım, bu örgütlenmenin yolu da sokaktan geçmek zorundadır, Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz." sözleri büyük tepki çekti.

CHP’li Aytuğ Atıcı’nın sokakları karıştırma çağrısına AK Partili Hamza Dağ’dan sert yanıt geldi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de bir süredir dikkat çekmeye çalıştığımız darbe ve sokağı işaret eden söylemler, kendini daha somut ve tevil götürmez şekilde göstermeye başladı. Açık açık savaş meydanlarından ve sokak üzerinden devrim yapmaktan bahsediyorlar. Onların yolu bu, bizim ise demokrasi ve hukuk!"

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