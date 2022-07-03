  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Aylin Nazlıaka'dan samimiyetsizlik kokan hareket... Zihniyet aynı zihniyet
Siyaset

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan samimiyetsizlik kokan hareket... Zihniyet aynı zihniyet

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın birlikte poz verdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladığı fotoğraf büyük tepki topladı. Nazlıaka'nın skandal fotoğrafı, İslam düşmanı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, siyahi kadına dokunmamaya çalıştığı kareye benzetildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 15:42:00 -
CHP'li Aylin Nazlıaka'dan samimiyetsizlik kokan hareket... Zihniyet aynı zihniyet

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmiş ve o kare büyük tepki toplamıştı.

Benzer bir hareket, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'dan geldi. Nazlıaka'nın skandal fotoğrafında birlikte poz verdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladığı görüldü.

Söz konusu fotoğraf tepkiler peş peşe geldi.

"Dokunamıyorsunuz"

25. ve 26.Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Le Pen ile Nazlıaka'nın karelerini birleştirerek şu yorumu yaptı:

"Fransa nire Türkiye nire! Memleket farkı, isim farkı, dil farkı, saat ve iklim farkı var, ama davranış aynı, hiç farketmiyor! Ne yapsan olmuyor! Dokunamıyorsunuz!"

"Tipik CHP zihniyeti"

Sosyal medya kullanıcıları da Aylin Nazlıaka'ya sert tepki gösterdi:

- O elleri iyi biliyoruz; iyi tanıyoruz o el'leri!

- Samimiyetiniz ortada bizim sizin gibi vekillere de çalışmalarınıza da ihtiyacımız yok.- Kadın hakları savunuyoruz diyenlere inanmıyorum artık...

- Tipik CHP zihniyeti vatandaşı hor hakir görür.

- CHP'yi tek karede anlatın derseniz buyurun…

- Köylü olduğu için sarılamıyor bunlar nasıl bir karaktere sahip ayıp.

- Samimiyetsizlik akan bir poz…

- Oy avcılığı yapan bir zihniyet…

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zülkarneyn

Bunlar siyaset üretebilecek kapasiteye sahip değiller. Bu yüzden yaptıkları tek şey taklit ve tekrardır.

Ensar Yılmazdoğan

Eğer o eli Anadolu kadının omuzlarında olsaydı, vallahi küfür ederdim. Asker arkadaşı değil, o elini oraya koyamaz. Ayrıca doğru yapmış, o el omuzda olmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23