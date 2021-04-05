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Siyaset CHP'li Aykut Erdoğdu'dan büyük alçaklık: TRT’de canlı yargılayacağız!
Siyaset

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan büyük alçaklık: TRT’de canlı yargılayacağız!

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin yayınladığı skandal bildiri üzerine katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti "TRT canlı yayınında yargılayacağız' sözleri ile tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:06:00 -
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan büyük alçaklık: TRT’de canlı yargılayacağız!

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu 104 amiralin skandal bildiyi yayınladığı gece katıldığı canlı yayında skandal ifadelerde bulundu. Erdoğdu o yayında 'seçilmiş siyasi iktidarı yargılayacaklarını' söyledi.

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin yapıldığı gece CHP milletvekilinin, seçilmiş siyasi iktidarı TRT'de canlı yargılayacaklarını söylemesi akıllara soru işaretleri getirdi.

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