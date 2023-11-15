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Gündem CHP'li avukattan Starbucks provokasyonu!
Gündem

CHP'li avukattan Starbucks provokasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:57:00 -
CHP'li avukattan Starbucks provokasyonu!

Türkiye'deki Müslümanlar Filistin'de yaşanan katliam için kan ağlarken CHP'liler provokasyon peşinde koşuyor.

Türkiye'de duyarlı Müslümanlar siyonist İsrail'in malları ile İsrail'e destek veren firmaları boykot ediyor.

Starbucks da açıkça ilan etti İsrail desteğinden dolayı boykot edilen işletmeler arasında yer alıyor.

Hamas'ı "terör örgütü" olarak nitelendiren CHP'liler, Müslümanlar Filistinli masumlar için kan ağlarken provokasyon peşinde koşmaya başladı.

CHP'li avukat Şahin Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu çirkin ifadeleri kullandı:

"Starbucks'a gittik, siyasal islamcılar gelsin diye bekledik. Gelmediler üzgünüm."
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