CHP'li Artvin Belediye Başkanı Elçin partisini topa tuttu! 'Korkunuz nedir?'

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Artvin Belediye Başkan adayını henüz belirlemedi. Aday adaylığını günler öncesinden açıklayan mevcut Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığını durdurduğunu açıkladı.

Parti genel merkeziyle görüşemediğini söyleyen Elçin, "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalvaracağım' diye. Ben kime yalvarırım? Halkıma yalvarırım. Parti üyeme yalvarırım, 'beni seçin' diye. Genel merkeze gidip de yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

'Korkunuz nedir?'

Adaylık sürecini görüşmek için Ankara'ya gittiğini belirten Elçin, ateş püskürdüğü açıklamasına şöyle devam etti:

Kalktım Ankara'ya gittim. Niye gittim? Adaylık için de değil. Bu memnuniyet anketi varsa gösterin diyecektim. Seyit Torun'a WhatsApp'tan yazdım, dedim ki 'Sen yarın bana bir yarım saatini ayır da beraber kahvaltı edelim' dedim. Cevap yok. Ertesi gün saat 07.30-08.00'e kadar bekledim. Perşembe günü. Yine cevap yok. Cevap olmayınca nasıl siz Ankara'ya hiç gitmediniz, hiç kimseyle görüşmediniz. Ben de uçak biletinin paralarını verdim, Artvin'e geri döndüm.

Bütün bunları genel merkezimize anlatmak istedim ama anlatmama müsaade etmediler. Onun için size anlatıyorum. Geçen dönem 13 Ekim'de startı verdik ya. Billboardlara 'Teşekkürler Artvin' yazdık. 13 Ekim'de seçime başladık. Yıl bitti, aday belli değil. Ayıptır ya. Yapmıyorsanız yapmayın, yapıyorsanız da yapın. Ne var bunda? Nedir bu kaos? Korkunuz nedir? Kurultay delegesi bile değildim. Yok yenilikçiymiş, eskicilikmiş diye.

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