CHP'li Altay: İzmir bunu hak ediyor

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili sorulara da yanıt veren Altay, "İzmir'den çok yüksek bir oy oranı bekliyoruz." dedi.

"İzmir bunu hak ediyor"

Engin Altay'ın açıklamasının devamında:

"İzmir'i biraz ince eleyip sık dokuyoruz. İzmir bunu hak ediyor. Bütün aday adayları İzmir'e yakışıyor. İzmir için büyük işler yapacağız. İzmir'e uzaydan birini getireceğimiz yok, herkesin tanıdığı bir isim olur. Konuşulan da konuşulmayan da olabilir.

"Özel aday arama çabamız yok"

Genel Başkan, bu konuyu biraz daha değerlendirme ihtiyacı duymuştur. İzmir'in menfaatinedir. Önümüzdeki günlerde toplanacak ilk Parti Meclisi toplantısında netleşir, belli olur. Aday kriterleri, özel aday arama çabamız yok. İzmir'den çok yüksek bir oy oranı bekliyoruz. Açıklamadığımız sadece İzmir değil, yaklaşık 20 il daha var."