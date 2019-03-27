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CHP'li Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:58
CHP'li Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "27. dönem CHP milletvekili Engin Altay hakkında, 26.03.2019 tarihinde Karadeniz TV'de yayımlanan 'Siyaset Gündemi' isimli programda yaptığı '31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır...' şeklindeki açıklamaları nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Engin Altay

YORUM YAZ

  • deryaderya11 dk önce
    engin Altay her zaman haddini aşan laflar yapıyor. kendini bilmez terbiyesiz adamın biri.asıl sorun bunu Karadeniz TVnin buna tepki göstermemesi.
  • ŞahinbeyŞahinbey12 dk önce
    Engin öpmüşler.Bir sandıkta altaya lazım,müdür...Zilletle vekilde çoğaldı,adam başı miktarda düştü, hadi iyisiniz...

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