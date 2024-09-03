CHP'li Ali Mahir Başarır'dan skandal açıklama! Türk toplumunun ahlakına saldırdı

LGBT gibi lanetli bireylerin toplumun ahlakını bozmadığını ve onurlu bir şekilde mücadele ettiklerini savunan Başarır'ın bu açıklamaları, Türk toplumunun ahlaki değerlerine yönelik bir saldırı olarak görüldü.

Ahlaki yapıyı ve toplumsal normları hiçe sayan bu tür ifadeler, toplumun huzurunu ve birliğini zedeleme riski taşımaktadır.

Geleneksel değerlerin korunması gerektiğini savunanlar, bu tür söylemlerin toplumun ahlaki dokusuna zarar verdiğini ve bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.