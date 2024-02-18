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Siyaset CHP'li Ağbaba'dan kafaları karıştıran sözler! "Elimi değil vücudumu sokacağım"
Siyaset

CHP'li Ağbaba'dan kafaları karıştıran sözler! "Elimi değil vücudumu sokacağım"

Yeniakit Publisher
2024-02-18 09:02:00 - 2024-02-18 09:05:44

Vatandaşa sunacak hiçbir hizmeti olmayan CHP'liler saçmalama rekoru kırdı. CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba, "Elimi değil vücudumu sokacağım" diyerek vatandaşların ağzını açık bıraktı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde adaylar kendi bölgelerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Malatya'da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine geldi.

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba katıldığı seçim mitinginde vatandaşlara ilginç bir konuşma yaptı.

Ağbaba, "Emrinizdeyim. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim" ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın ne demek istediği tam olarak anlaşılamazken, mitingde kaydedilen görüntü büyük ses getirdi.

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