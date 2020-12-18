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Aktüel CHP'li Adıgüzel, sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş verilmesini talep etti
Aktüel

CHP'li Adıgüzel, sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş verilmesini talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:21:06 -
CHP'li Adıgüzel, sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş verilmesini talep etti

TBMM (AA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sağlık çalışanlarının biriken hakedişlerine ek olarak 2020 yılı için ilave bir maaş verilmesini istediklerini söyledi.

Adıgüzel, pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek basın toplantısı düzenledi.

Salgın sürecinde koronavürüs hastalarına, yakınlarının bile yaklaşmaktan imtina ettiğini söyleyen Adıgüzel, sağlık personelinin ise bu hastalarla iç içe çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Üzerine giydiği tulum, gözlük, maske ve eldivenden oluşan kıyafeti giymenin, basit bir Kovid-19 polikliniğinde ilk muayeneden itibaren zorunlu olduğunu ifade eden Adıgüzel, yoğun bakım ünitelerinde ise bu önlemlerin daha da artırıldığını dile getirdi.

Üzerindeki kıyafet nedeniyle konuşmakta dahi zorlandığını vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanı arkadaşlarımız tüm günü bu kıyafet içinde geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu bir savaşsa bu savaşın en büyük neferleri sağlık çalışanlarımızdır. Sağlıkçı arkadaşlarımız ailelerinden uzak kalmalarının yanı sıra daha birçok sıkıntıyı yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Günde bir sandviçle sahada çalıştırılan filyasyon ekibi var. Tüm zor şartlar altında çalışan arkadaşlarımızın ek ödemeleri ve fazla mesai ücretleri neden verilmiyor? Artık yeter."

Adıgüzel, sağlık çalışanlarının 9 aylık biriken hakedişlerinin yanı sıra 2020 yılı için ilave bir maaş ödenmesini istediklerini, bunu sadece kamu değil, tüm özel sektör için de talep ettiklerini dile getirdi.

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