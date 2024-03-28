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CHP’li aday hakkı teslim etti! “Kurum düzgün ve dürüst bir insandır. TOKİ de çok başarılı işlere de imza attı”

Yeniakit Publisher
2024-03-28 13:13:00 -

CHP’nin Keçiören belediye başkan adayı TGRT’de çıktığı bir programda İBB İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum için bir CHP’linin dile getiremediği sözler sarf etti.

CHP Keçiören adayı Mesut Özarslan Cumhur ittifakı İBB adayı Murat Kurum için CHP’den çok eleştiri alacak sözlere imza attı. Özarslan;

“Sayın Kurum ile ben okul arkadaşıydık. Şahsını çok severim. Aslında düzgün ve dürüst bir insandır." TOKİ de beraber çalışma imkanına sahip oldum, çok başarılı işlere de imza attı” diyerek, yiğidin sağlığı yiğide verdi...

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