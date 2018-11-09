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CHP'den yeni 'Türkçe ezan' çıkışı: Zamanı değildi ama...

CHP'den Öztürk Yılmaz'a tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Yılmaz'ın açıklamasıyla ilgili olarak,"Yerel seçimler döneminde Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 16:47
CHP'den yeni 'Türkçe ezan' çıkışı: Zamanı değildi ama...

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamasına ilişkin, "Yerel yönetimler sürecinde, seçimlerin başladığı bu dönemde seçimi nasıl alacağımızı konuşmamız gerekirken Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Taştan, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan Milletvekili Yılmaz'ın Türkçe ezana ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

"Gündemle hiçbir ilgisi yoktur"

Yerel seçimlerin başladığı süreçte yapılan açıklamaya anlam veremediğine dikkati çeken Taştan, "Sayın milletvekilimizin bir televizyon programında belli konular tartışılırken Türkçe ezanın yeniden gündeme getirilmesi, gündemle hiçbir ilgisi yoktur. Yerel yönetimler sürecinde, seçimlerin başladığı bu dönemde, seçimi nasıl alacağımızı konuşmamız gerekirken Türkçe ezan konusunu gündeme getirip yeniden gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz'ın bugünkü basın açıklamasına da değinen Taştan, açıklamanın partiye ve genel başkana zarar verdiğini, bu nedenle kınadığını dile getirdi.

"Bunu bilim adamları tartışabilirler"

Taştan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkçe ezanın yeniden ısıtılıp gündeme gelmesi doğru bir tartışma değildir. Elbetteki bunu bilim adamları tartışabilirler. Bunu ilahiyatçılar tartışabilir. Biz ne diyoruz, 'Dini siyasete karıştırmayacağız.' O anlamda da bu tartışmayı yerinde bulmuyorum. Şu anda gündeme gelmesi yanlıştı. Yanlış oldu. Bu biraz da AK Parti'nin işine yaradı. Gündem değiştirildi, Türkiye'nin daha önemli sorunları var."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 16:47
  1. Ardahan
  2. CHP
  3. Öztürk Yılmaz
  4. Türkçe ezan

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  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    CHP nin gizli ajandasının KAPAĞINI açtı diye kuduruyorlar, “ gizli boğaya geldiyseniz AŞKARE buzalarsınız” der atalarımız.
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