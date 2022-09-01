CHP'den yeni bir skandal daha! Edremit ve Burhaniye Belediyeleri PKK sempatizanı İlkay Akkaya’yı sahneye çıkardı!

Balıkesir’deki CHP’li Belediyeler HDP ve PKK ile olan yakın ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Adana Ceyhan Belediyesinin geçtiğimiz gün sahneye çıkarmak istediği ancak halkın tepkisi sonrası Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz tarafından konseri iptal edilen PKK sevici İlkay Akkaya, Edremit Altınoluk ve Burhaniye’de sahneye çıkarıldı.

Sabah’taki habere göre; 1 Mayıs’ta HDP bayrakları altında kutlamalar yapan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri önünde pozlar veren ve Devlet düşmanı, terörü destekleyici paylaşımlar yapan PKK destekçisi sözde sanatçı İlkay Akkaya konser öncesi ve sonrası CHP’li belediyeler tarafından adeta el üstünde tutuldu.

Edremit Belediyesi eski başkan yardımcısı ve Belediye meclis üyesi CHP’li Tümdeniz Çelebi, PKK destekçisi İlkay Akkaya’ya sahnede önünde eğilerek çiçek takdim etti. Burhaniye Belediyesinin düzenlediği konserde de sahne alan Akkaya’ya bu kez, Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler, eliyle kalp işaret yaparak HDP ve PKK sempatizanı olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

“ŞEHİTLERİMİZE VE ATALARIMIZA BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILDI”

Yaşanan skandal konserler sonrası açıklamalar yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, terör destekçileriyle yakın ilişkiler kuran CHP’lileri ağır bir dille eleştirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Umutlu yaptığı açıklamada, “Devlet düşmanı ve terör destekçisi paylaşımlar yapan ve Terörist Elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafları önünde poz veren sözde Şarkıcı İlkay Akkaya, Edremit’te büyük tepki topladı.

CHP’liler bir kez daha terör sevici olduklarını kanıtladı. Konserde sözde sanatçıya çiçek veren Tümdeniz Çelebi ve Deniz Onur Özcan fotoğraf çektirirken, şehitlerimize, atalarımıza saygısızlık yaptıklarını hiç mi düşünmediler? Bu nasıl bir CHP, bu nasıl bir anlayıştır?” dedi.

“BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR”

HDP ve PKK destekçisi sözde bir sanatçının Kuvva-i Milliye Şehrinde sahneye çıkarılmasını sert sözlerle eleştiren MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen ise yaptığı açıklamada, “İlkay Akkaya’nın PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri önündeki fotoğrafları haber olurken, onu Körfezimizde ağırlamak Atatürkçü Milliyetçi bu insanlara hakarettir. Bu yaşananlar, CHP ve Terör sevicilerin ne kadar yakın olduğunun bir göstergesidir.

Buradan tüm Edremitlilere sesleniyorum. Edremit sahipsiz değildir. Edremit Kuvvay-i Milliye Şehridir, Atatürkçü Türk Milliyetçilerinin yaşadığı bir yerdir. Burada hiç kimse PKK elebaşı Abdullah Öcalan posteri önünde poz vermiş ve kendi sosyal medyasında paylaşmış sanatçıyı ağırlarsa bedeli ağır olur” dedi.