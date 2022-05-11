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Ekonomi CHP'den yeni asgari ücret önerisi! Bakın kaç para dediler
Ekonomi

CHP'den yeni asgari ücret önerisi! Bakın kaç para dediler

Asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen zamma ilişkin CHP'den erken bir öneri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temmuz ayında asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:22:00 -
CHP'den yeni asgari ücret önerisi! Bakın kaç para dediler

Asgari ücrete temmuz ayında yeni bir ek zam yapılmasının gündeme geldiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." diyerek yeni zammın sinyalini verdi.

Ara zam beklenen asgari ücret için ise CHP'den de açıklama geldi. Konuyla ilgili partisi adına yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti olarak asgari ücrete zam beklediklerini bildirdi.

CHP'nin önerisi: 5225 TL

Temmuz ayında yapılması beklenen zamma ilişkin CHP'den erken bir öneri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temmuz ayında asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

Zeynel

Yetmez ama mantıklı bi rakam söylemişler
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