CHP'den Tunç Soyer'in ecdada hadsiz hakaretine destek! Soyunu inkar eden haramzadedir
Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik hadsiz sözlerine destek veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ecdad düşmanlığını gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Beceriksizliğiyle İzmir'i yönetemeyen Tunç Soyer, 3 kıtayı 623 yıl boyunca yöneten ecdad Osmanlı'yı çirkin sözlerle hedef aldı. Adeta bir Yunan edasıyla hadsiz açıklamalarda bulunan CHP'li Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. " dedi.
Soyunu inkar eden haramzadedir!
CHP'li Belediye Başkanı'na sosyal medyada tepki yağarken ecdad düşmanları ise destek verdi.
Tunç Soyer'in açıklamasını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Tunç Soyer’in Osmanlı hakkındaki sözleri Nutuk’tan alıntıdır. Bu sözü eleştirmek Atatürk’e ve kurucu değerlere düşman olmaktır. Cumhuriyet, Osmanlı’nın son dönemi ile hesaplaşmaktır.” dedi.