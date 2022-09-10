  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den Tunç Soyer'in ecdada hadsiz hakaretine destek! Soyunu inkar eden haramzadedir
Siyaset

CHP'den Tunç Soyer'in ecdada hadsiz hakaretine destek! Soyunu inkar eden haramzadedir

Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik hadsiz sözlerine destek veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ecdad düşmanlığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 19:12:00 -
CHP'den Tunç Soyer'in ecdada hadsiz hakaretine destek! Soyunu inkar eden haramzadedir

 Yeniakit.com.tr 

Beceriksizliğiyle İzmir'i yönetemeyen Tunç Soyer, 3 kıtayı 623 yıl boyunca yöneten ecdad Osmanlı'yı çirkin sözlerle hedef aldı. Adeta bir Yunan edasıyla hadsiz açıklamalarda bulunan CHP'li Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. " dedi.

Soyunu inkar eden haramzadedir!

CHP'li Belediye Başkanı'na sosyal medyada tepki yağarken ecdad düşmanları ise destek verdi.

Tunç Soyer'in açıklamasını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Tunç Soyer’in Osmanlı hakkındaki sözleri Nutuk’tan alıntıdır. Bu sözü eleştirmek Atatürk’e ve kurucu değerlere düşman olmaktır. Cumhuriyet, Osmanlı’nın son dönemi ile hesaplaşmaktır.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23