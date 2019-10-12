CHP’den Trump’a sert tepki: Puşt! CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik skandal tehditlerine, Mahzuni’nin, “Hoşt Amerika, puşt Amerika” sözleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’yi küstahça tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Mahzuni’nin sözleriyle yüklendi TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yıldırım Kaya, Mahzuni’nin dillere pelesenk olan, “Hoş Amerika, puşt Amerika” sözlerini hatırlattı. Kaya, “Rahmetli Mahsuni'nin sözleriyle yanıt vereyim; Hoşt Amerika, puşt Amerika sözü bugün de gerçektir. Emperyalistlerin hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti devletine, yöneticilerini tehdit etmeye ne hakları vardır ne de hadleri vardır.” diye konuştu.

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