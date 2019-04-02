CHP'den terör sevici Selahattin Demirtaş'a teşekkür: O iki ilçeyi senin sayende kazandık

Yerel seçimlerde İstanbul'da Esenyurt ve Küçükçekmece belediyelerini kazanan CHP'de ilk teşekkür terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hapiste bulunan ve hakkındaki dava devam eden eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a geldi.

Türkiye'nin büyük bir heyecan ve sükunet içinde tamamladığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ülke genelinde tablo büyük oranda netleşti.

PKK ile arasına mesafe koymayan ve Kandil'in çizdiği rotanın dışına çıkamayan HDP'nin ittifak yaptığı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi partilerin adayları da kimi ilçelerde seçimin galibi oldu.

İstanbul'da bu kirli ittifak sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmeceyi kazanan CHP'de ilk teşekkür terör örgütü yöneticiliği yapmak suçlamasıyla hakkındaki dava devam eden Selahattin Demirtaş'a geldi.

Bizim büyükşehirleri kazanmamızda, Esenyurt’u, Küçükçekmece’yi almamızda Selahattin Demirtaş kardeşimizin de payı büyük, kendisine hem teşekkür edelim hem de bir siyasi tutsak olduğunu korkmadan söyleyelim. Dışarıdakilerin çoğundan daha özgür bir siyasi tutsak.

Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim büyükşehirleri kazanmamızda, Esenyurt’u, Küçükçekmece’yi almamızda Selahattin Demirtaş kardeşimizin de payı büyük, kendisine hem teşekkür edelim hem de bir siyasi tutsak olduğunu korkmadan söyleyelim. Dışarıdakilerin çoğundan daha özgür bir siyasi tutsak" ifadelerine yer verdi.

6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi Demirtaş

Kamuoyunda 6-7 Ekim olayları olarak bilinen olayların ceryan etmesinde ve terör örgütü yandaşlarının sokaklara çıkmasında da Selahattin Demirtaş'ın izi var.

6-7 Ekim olaylarında sokağa dökülen terör örgütü yandaşları Diyarbakırda Yasin Börü ve arkadaşlarını insanlık dışı ve vahşice şehit etmişlerdi.

O dönem Demirtaş'ın genel başkanlığını yürüttüğü HDP'nin Twitter hesabından halkı sokağa çağıran bir mesaj yayınlanmıştı.

HDP'nin çağrısı üzerine 36 ilde sokak olayları meydana geldi. Çıkan olaylarda 2 polis memuru şehit oldu, 43 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 331'i polis memuru, 438'i sivil vatandaş olmak üzere 769 kişinin yaralandı. Çatışmalarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu ise yaralı olarak ele geçirildi. 4 bin 291 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan bin 105'i tutuklandı. Türkiye genelinde 2 bin 389 olay meydana geldi. Olaylara 121 bin 899 göstericinin katıldı. 27'si kaymakamlık binasına 52'si emniyet binasına, 283'ü okul binalarına, 73'ü siyasi parti olmak üzere 2 bin 558 binaya saldırıda bulunulduğu ve zarar verildiği tespit edildi.

Terör suçlusu Demirtaş'a 'siyasi tutsak' perdesi

Gürbüz Çapan, işte bütün bu olayların baş faili olarak tutuklanan Selahattin Demirtaş'a siyasi tutsak muamelesi yaparak, teröre olan desteğini esirgemiyor.

Siyaset yaptığı süre boyunca terörü ve teröristleri öven, 6-7 Ekim olaylarında insanları sokağa çağıran ve orada hayatını kaybedenlerin en büyük sorumlusu olan Selahattin Demirtaş'ın 'siyasi tutsak' olduğunu iddia etmesi, CHP ile HDP/PKK'nın ittifakı nasıl içselleştirdiğini de gözler önüne serdi.

"Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanması devam ediyor.