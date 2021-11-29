  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erteledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:16:00 -
CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam
Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor! İşte masadaki rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına çok az bir süre kaldı. Sayılı günler kala masadaki rakam da belli oldu.
Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Ekonomi

Benzin ve motorine büyük indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş indirim bekleniyor.
Mansur Yavaş'a dikkat!
Siyaset

Mansur Yavaş'a dikkat!

Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mansur Yavaş ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay