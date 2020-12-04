  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’den “susun” talimatı!
Gündem

CHP’den “susun” talimatı!

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda, CHP üyelerine “konuşmamaları ve yorum yapmamaları” gereken konular hatırlatıldı. 30 Kasım – 6 Aralık günlerini kapsayan 89 sayfalık raporda, CHP’lilere “Dini konulara girilmemeleri” ve “Türk Ordusunu eleştirmemeleri” yönünde talimatlara yer verilirken, tecavüz vakaları ise görmezden gelindi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:58:00 -
CHP’den “susun” talimatı!

 Zekeriya Say  İstanbul 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusu için “satılmış” ifadesini kullanması ve CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, 20 yaşındaki partili bir kadına tecavüzden tutuklanmasıyla zor günler yaşayan CHP, çareyi üyelerini susturmakta buldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda, “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı altında bir uyarı metni yayınlandı. CHP’nin yayınladığı 10 maddelik uyarı metninde, “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” ve “Türk Ordusu ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmaması” gibi talimatlar yer alıyor.

Orduyu eleştirmeyin

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nun ilk maddesinde, CHP’lilere yönelik “konuşmayın” talimatı yer alıyor. 10 maddeden oluşan metinde, CHP’lilere “kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” veya konu ile ilgili gelen ısrarlı sorular karşısında “laik vurgusu” yapılması emrediliyor. Raporda CHP’lilere, “Ak Parti içerisinde yaşanan tartışmalara girilmemeleri” öğütlenirken, “Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili yapılacak eleştirel söylemlerin, millet ve ümmet siyaseti yapan Ak Parti’nin eline çok önemli bir fırsat verebileceğine” de dikkat çekiliyor.

Son günlerde yaşanan taciz ve tecavüz vakaları yüzünden zor durumda olan CHP yönetiminin, parti içi eleştirilerin medya önünde konuşulmasından rahatsız olduğuğunun anlaşıldığı raporda, “Kol kırılır yen içinde kalır” hatırlatılması yapılıyor.

Kayıp şarap var, tecavüz yok

89 sayfalık bilgilendirme raporunda, “AOÇ’ye ait 30 bin litre dökme şarabın, zamanında satılmadığı için sirke yapılmasına” dahi yer verilirken, son günlerde CHP’de birbiri ardına patlayan tecavüzler hakkında tek satırın yer almaması ise manidar bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
Duyurdular! Casuslardan saldırı
Sağlık

Duyurdular! Casuslardan saldırı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi (IBM) tarafından yapılan açıklamada "Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' s..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay