CHP’den “susun” talimatı!

Zekeriya Say İstanbul

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusu için “satılmış” ifadesini kullanması ve CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün, 20 yaşındaki partili bir kadına tecavüzden tutuklanmasıyla zor günler yaşayan CHP, çareyi üyelerini susturmakta buldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda, “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı altında bir uyarı metni yayınlandı. CHP’nin yayınladığı 10 maddelik uyarı metninde, “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” ve “Türk Ordusu ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmaması” gibi talimatlar yer alıyor.

Orduyu eleştirmeyin

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nun ilk maddesinde, CHP’lilere yönelik “konuşmayın” talimatı yer alıyor. 10 maddeden oluşan metinde, CHP’lilere “kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” veya konu ile ilgili gelen ısrarlı sorular karşısında “laik vurgusu” yapılması emrediliyor. Raporda CHP’lilere, “Ak Parti içerisinde yaşanan tartışmalara girilmemeleri” öğütlenirken, “Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili yapılacak eleştirel söylemlerin, millet ve ümmet siyaseti yapan Ak Parti’nin eline çok önemli bir fırsat verebileceğine” de dikkat çekiliyor.

Son günlerde yaşanan taciz ve tecavüz vakaları yüzünden zor durumda olan CHP yönetiminin, parti içi eleştirilerin medya önünde konuşulmasından rahatsız olduğuğunun anlaşıldığı raporda, “Kol kırılır yen içinde kalır” hatırlatılması yapılıyor.

Kayıp şarap var, tecavüz yok

89 sayfalık bilgilendirme raporunda, “AOÇ’ye ait 30 bin litre dökme şarabın, zamanında satılmadığı için sirke yapılmasına” dahi yer verilirken, son günlerde CHP’de birbiri ardına patlayan tecavüzler hakkında tek satırın yer almaması ise manidar bulundu.