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CHP'den Süleyman Soylu'ya tehdit dolu cevap

Bakan Soylu'nun, şehit cenazelerine CHP il başkanlarının alınmaması talimatı üzerine CHP'den tehdit dolu bir açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, il başkanlarının şehit cenazelerine tam kadro katılacaklarını, olay çıkarsa da bunun sorumlusunun iktidar ve Bakan Soylu olacağı ifade edildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:36
CHP'den Süleyman Soylu'ya tehdit dolu cevap

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısının ardından bildiri yayımlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "şehit asker cenazelerinde CHP il başkanlarının hayatını kaybeden protokole alınmaması" talimatı vermesine CHP'den tehdit dolu bir cevap geldi.

"OLAY ÇIKARSA SORUMLUSU SOYLU VE İKTİDARDIR"

Şehit cenazelerinde olay çıkartma imasında bulunulan bildiride ''Şehit cenazeleri olması durumunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaktır. Hiçkimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidarındır'' denildi.

CHP-HDP İŞBİRLİĞİ

24 Haziran seçimlerinde CHP ve HDP örtülü bir işbirliğine gitmiş, CHP'lilerin oylarıyla HDP barajı aşmıştı. Hatta, bazı bölgelerde CHP teşkilatlarının partililere, HDP'ye oy atılması yönünde çağrılarda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

HDP'YE DESTEK VERDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, CHP'nin HDP'yi Meclis'e sokarak, AK Parti'nin vekil sayısını azalttıklarını üstü kapalı olarak ifade etmiş, bunu bir başarı olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da dün yaptığı açıklamada, İzmir'deki aydın kesimin yüzde 2'sinin HDP'ye oy verdiğini açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:36
  1. İzmir
  2. Süleyman Soylu
  3. CHP
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Magdur66Magdur666 sa önce
    Bu ne yuzsuzluk yaaa pkk nin savunucusu hdp ye destek ver baraji gecsin 66 vekil cikarsin onlarin aaa babalari askerimizi sehit etsin sonrada ben sehit cenazesine katilcam desin temel amca chp ye chp hdp ye hdp pkk ya calissin sonrada sucsuzum deArlanmaniz varsa utanin diyecem ama oda yok
  • Magdur66Magdur666 sa önce
    Bu ne yuzsuzluk yaaa pkk nin savunucusu hdp ye destek ver baraji gecsin 66 vekil cikarsin onlarin aaa babalari askerimizi sehit etsin sonrada ben sehit cenazesine katilcam desin temel amca chp ye chp hdp ye hdp pkk ya calissin sonrada sucsuzum deArlanmaniz varsa utanin diyecem ama oda yok
  • Osman ÖzkanOsman Özkan6 sa önce
    bundan sonra ya hero yada merro olmalı pkk terör örgütünun siyası kolu olduğu artık güneş gibi şuphesiz olan hdp ve ona destek vere tüm cehepeli milet vekilleri başta kılıçdaroğlu olmak üzere teröre yardım ve yataklıktan derhal tutuklanıp demirtaşın yanına gönderilmezlerse bu ülkede çatışma an meselesi cehepeli alçaklarla saadetli kahpeler ve pkklı teröristler sinsi bir planın içerisindeler bu konuda kimsenin gözunun yaşına bakılmamalıdır.
  • SalihSalih5 sa önce
    CHP HDP ye destek vermeden önce düşünecekti merak etmesinler Soylu dan önce şehit aileleri onları kapı dışarı eder.Sayın Süleyman Soylu sahipsiz değildir.bu aziz milletimize tehdit ile şantaj ile diz çoktüremezsiniz
  • İsmailİsmail5 sa önce
    Daha neçıkacak utanmazlar,desteklediklerinizle defolun kandile, hoş oranında sonu yakındır inşaallah.
  • KanuniKanuni6 sa önce
    Şehit yakınları CHP lileri istemez ise ...........
  • mehmetmehmet5 sa önce
    chp 12 milyon oyalmış bu ülkenin partisi
  • cihadcihad5 sa önce
    la size cenaze kuzey ırakta suriyede var leş cenazesi oralara gidin yüzsüzlere bakın hele gelin bakalım sorumlusunu değil senin başını ezmeye gelirsek kaçma maloğlu mal. cahapakaka olduğunu söylüyosun bide şehidimemi gelecen cehennemin dibine git
  • erdemerdem7 sa önce
    soylunun açıklamaları taahrik ve tehdit değil.. ona yaptığı tehdidi iade eden chp mi kötü.. ülkeyi 16 chp mi yönetiyor varsa içlerinde suçlu tutuklayın varsa içlerinde fetöcü ve pkklı tutuklayın.. insanları karalamakla olmuyor sayın soylu...
  • Hilâl Hilâl 6 sa önce
    Adı gibi soylu asil bakanım doğru söyledi niye zorunuza gitti chp terörist pkk lı leşlerin cenazesine katılıp salyasümük ağlayın sonrada sehitcenazesine katılın o kadar utanmazki chp KK sayesinde oldu ermeni asalasi şerefsiz kanı bozuk haysiyetsiz vatan haini olduğunu unutmadık unutmayacağız bay keMal ve onun pkk sevicisi köpekleri
  • SalihSalih5 sa önce
    CHP HDP ye destek vermeden önce düşünecekti merak etmesinler Soylu dan önce şehit aileleri onları kapı dışarı eder.Sayın Süleyman Soylu sahipsiz değildir.bu aziz milletimize tehdit ile şantaj ile diz çoktüremezsiniz
  • Serdar Serdar 5 sa önce
    .... KAOS pesinden kosan terörist kilicdaroglu sen kime tehtitler savuruyorsun hirsiz HORTUMCUasil terörist sensin sen cok olmaya basladin senin basina yakin bir GELECEKTE bir müsibet ile bas basa KALACAK sen her halde BELANIMI ARARSIN onu yakin bir zamanda görecegiz dinsiz imansizDAGDAKITERÖRIST ELE BASLARI NIN EMIRLERINI UYGULAFETÖNÜN EMIRLERINI UYGULA VE PARTI TESKILATLARINAGENELGE GÖNDEREREK HEREVDENHDP PKK YA EN AZ 1 ILA 2 OYUNVERILMESINI SAGLAVE ILLADA HDP PKK NINBARAJI GETIRCETEREKMECLISETASI VE HDP PKKFETÖ IS BIRLIGI YAPTAM SEÇIM GÜNÜDOGUDAPERVIN BULDAN DENENTERÖRIST SEYTANINEMRIYLE BAKKALCI YITEK KURSUNLA BASINDAN VURULARAK INFAZ EDILIPÖLDÜRÜLECEK VE GENEDOGUDA BIR DOKTORU INFAZEDILEREK ÖLDÜRÜLECEKLERVEBU ÖLDÜRÜLENLERSADECE SUÇLARIAKPOY VERILMESI KONUSUYLA ALAKALIVE SEN TERÖRIST BASI KILICDAROGLUBEBEK KATILI TERÖRIST ÖCALANINBACISINI YIGENINI HDP PKKLILARI SIRF 65 70MILLETVEKILIAKPKALMAMASI IÇINANKARANINGÖBEGINDEMECLISETASIYACAKSIN VE ASKERIMIZI POLISIMIZIHALKIMIZI SEHIT EDENTERÖRISTLERINEMRINDE OLSCAKSINVE HER KAOS PLANLARINI HER AN HAREKETE GEÇIRMEK IÇIN FIRSAT KOLLAYIP TÜRKIYEDE TIPKI GEZI OLANLARINDAOLDUGU GIBI EMRINDE OLAN NE KADAR TERÖRISTNE KADAR CAPULCU VAR ISE GEREKIRSE ISYANAVE ORTALIGI KARISTIRIPÜLKEMIZIKARISTIRMAYA KALKACAKSINVE BUTERÖRIST LER ILE ISBIRLIGINI MILLETINGÖZÜNÜN IÇINE BAKA BAKABIR DE UTANMADAN EVET ISBIRLIGI YAPTIKDIYECEKSIN SONRADA KAHRAMAN SEHITLERIMIZINCENAZESINEKATILACAKSINVE SONRADA ZORLAORTALIGI VE TÜRKIYENIN HIZUZRUNU BOZMAK IÇININADINA SEHITLERIMIZINCENAZELERINE KATILMAK IÇIN TOPLU OLARAK KATILMAK IÇINDAHADAÜLKEMIZIN VE HALKIMIZIN SINIR UCLARINI TAHRIK EDEREKORTAMI KARISTIRMAK IÇINHAREKETEGEÇMEK IÇINISYANA TESVIK EDECEKSIN ÖYLEMISENINBU GIDISIN SENIN BASINA ÖYLESINE BIR BELA GETIRIRKI ÖMRÜN BOYUNCA UNUTAMAYACAGIN BIR DERS ILE KARSI KARSIYA KALABILIRSINIMANSIZDINSIZ TERÖRIST KILICDAROGLUGEZI ZEKALI GERI ZEKALI PISLIK ABDESSIZ BUNAKBANA KALIRSA DEVLETIMIZ IN ELINDE YETERINCE KANIT VE DELIL VAREVET KANUNA GÖRETERÖRISTLERE YARDIM YATAKLIK YAPAN KIM OLURSA OLSUN GÖZÜNÜN YASINA BAKMAYIN GEREKIRSE ISYANA TESVIKTEN VE TERÖRIST ISBIRLIGINDEN BU BEYNAMAZIN BU SAPIK INYERIDISARISIDEGILELDE KANIT VAR ISE BIR AN EVVELTUTUKLANIP ENIS BERBEROGLUNUN YANINAGÖNDERILMESIDIREN HAYIRLISI DA BUDURBU ZAATIN KAOS LARIYLA ÜLKE BÖYLE DEVAM EDEMEZ YETER ARTIK...VETERÖRIST BASINI VE AFAMLARINI ASLA SEHIT CENAZELERINE ALINMAMASI EN HAYIRLISIDIRBU ZAATIN TEHTITLER INEKIMSE ALDIRMASIN TÜRKIYE KOSKOCA BIR ÜLKEDARBEDEBÜTÜN DÜNYA KOSKOCATÜRKIYEILE BAS EDEMIDELERBU TERÖRIST BASIMI BU CAPULCUMUBAS EDECEK ADAMIM ALNINI KARISLARLAR ADAMI DOGDUGUNA PISMAN EDERLER HADI ORTALIGI KARISTIRMAYAKALKSIN BAKALIMÖYLEKOLAY DEGIL ....
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