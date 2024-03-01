CHP’den sonra DEM de işbirliği yaptı! Sapkınlıkta da ortaklar

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Geçmişte eşcinsel sapkınlarla “LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi” adı altındaki bir dizi maddeyi imzalayan CHP ve PKK’nın siyasi uzantıları bir kez daha homolarla masaya oturdu. Sözde ‘kent uzlaşısı’ adı altında ittifak yapan ve başta İstanbul Esenyurt ilçesi olmak üzere çok sayıda ilçe belediyesini ve meclis üyeliklerini kendi aralarında paylaşan CHP ile PKK’nın siyasi uzantısı DEM, şimdi de sapkın homolar ile işbirliği yaptı. LGBT sapkınlığının Türkiye’deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan sözde Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini TBMM’de ağırlayarak ‘Gençlik Hakları Sözleşmesi’ imzalayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından DEM Parti yönetimi de sapkınlara kucak açtı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, GoFor üyelerini parti genel merkezinde ağırlayarak, içerisinde cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime yer veren ve LGBTİ ahlaksızlığını meşrulaştıran Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme ile CHP ile DEM adayları, gençlik politikaları çalışmalarını sapkın GoFor ile hazırlayacağı sözünü verdi. 57 üye içinde Türkiye’deki sapkınların çatı kurulu Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ile Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.

İşte sapkınlık taahhütleri

Geçmişte eşcinsel sapkınlarla “LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi” adı altındaki bir dizi maddeyi imzalayan CHP ve DEM Parti ve sözde milliyetçi İP’in İBB adayı Buğra Kavuncu’nun imza attığı skandal metinde yer alan rezil ifadelerden bazıları şöyle:

“Seçim öncesi ve sonrası gençlik örgütleri ile partimin gençlik odaklı bir yerel yönetim vizyonuna sahip olması adına ortak çalışmalar yürüteceğimi,

Türkiye’deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, tüm evrensel insan haklarından ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı ve bu hakları güvence altına alacak bir yerel yönetim vizyonu ve misyonu geliştireceğimi,

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Partimiz yönetiminde olan/olacak il ve ilçelerin; partimizden seçilmiş/seçilecekler, gençler ve gençlik örgütleriyle beraber stratejik planının oluşturulmasını sağlayacağımı ve gençler ve gençlik örgütlerinin katılımı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre bütçe ve hizmetler oluşturulmasını sağlayacağımı,

Bu süreçte gençlik tanımının farklı dil, din ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf gibi sosyal grupları içinde barındırması sebebiyle homojen bir kavram olmadığının farkında olarak; çalışan çalışmayan, okuyan okumayan ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin ihtiyaç, hak ve taleplerinin farklılık göstereceğini dikkate alacağımı ve bu bağlamda yerel gençlik gündemlerini takip ederek makro ve mikro politikalar geliştirilmesini sağlayacağımı,

Seçilmiş/seçilecek adayların kent konseylerini kurmalarına ve var olan konseyleri güçlendirmeleri için teşvikler sağlayacağımı, bu sözleşmeye imzacı olarak taahhüt ederim.”

Bunlar insanlık düşmanı

Sapkın ittifakı gazetemize değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “PKK ile CHP iş birliği ortaya çıkmıştır, alenileşmiştir. Şimdi de işte bu malum yapılar homoseksüel ekibiyle işbirliği yapıyor. Zaten bunlar her şerde ittifak ediyorlar. Sadece Türkiye’yi bölmekte değil her türlü şerde bir aradalar. CHP ile HDP eşsiz özgürlük, onların dernekleşmesi, yasallaşması, evliliklerinin meşrulaşması onların en büyük emelidir. Bunlara destek şerre destektir. Şeytani planladır. Sadece vatan haini değil insanlık düşmanıdır.”

Milletimiz uyanık olmalıdır

AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir ise şunları kaydetti: “Siyasetteki yozlaşmanın en temel adresleri CHP ve DEM Partidir. Zaten bunlar ikiz parti durumundalar. İşte şimdi sapkın örgütlerle bir araya gelmeleri ve işbirliği protokolü imzalamaları bu fotoğraflarını aşikar etmiştir. Milletimiz olanı biteni çok net bir biçimde görüyor ve inşallah seçimlerde verdiği tepki gibi 31 Mart’ta da çok esaslı bir ders verecektir. CHP ve DEM’in yaptığı, Türk milletinin ahlaki kodlarını çözmeye dönük gayri ahlaki siyasi organizasyondur; uluslararası sapkın örgütleri Türkiye’nin içerisine sokup Türkiye’deki ahlaki yapıyı deforme etmeye çalışmaktır. Bu gelişmeler ışığında milletimizin çok uyanık olması lazım.” Öte yandan; CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve başörtüsü sebebiyle eleştirilen Sevgi Kılıç da sapkın akımların emrindeki GoFor üyelerini makamında ağırlayarak birlikte poz verdi.