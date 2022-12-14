CHP'den skandal asgari ücret teklifi! Tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, asgari ücret önerisini 10 bin 128 TL olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın ısrarla açıkladığı 128 milyar dolar meselesini yeniden gündeme getiren ve işçileri ilgilendiren bu önemli asgari ücret sürecinde bile tepki çeken bir siyasete imza atan Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı rakamın 128 liralık kısmıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP lideri, milyonlarca işçinin emeğinin karşılığının ne kadar olacağını merakla beklediği bu dönemde bile halkı düşünen bir tavır sergilemek yerine yine kirli siyasetini yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Biz; var olan ücretin, hem büyüme rakamlarını hem de enflasyon rakamlarını içeren seyir içinde, önümüzdeki süreç içinde 10 bin 128 TL olmasını istiyoruz…" dedi.