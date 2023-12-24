CHP'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak açıklama!

Özel, hem terör uzantısı siyasi partilere tek kelime etmeyip hem iktidarı hedef aldı.

Sınır ötesi operasyonları siyasi ortaklarına verdiği söz gereği "gereksiz" bulan Özel, neden ortak bildiriye imza atmadınız sorusuna, "Öyle yağma yok" diye cevap verdi.

Özgür Özel HDP ile birlikte imza atmadıkları ortak terör bildirisine ilişkin verdiği cevabında PKK'ya "örgüt" demediği gibi terörü de lanetlemekten geri durarak şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. Geldiklerinde 3 şehit vardı. Şimdi bir gecede 6 şehit, ertesi gece 6 şehit daha. Yoksul evlere, badana ve boyasız evlere, biriket evlere, bazen camı olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra Meclis’te bildiri yayınlıyoruz, sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofon ile siyaset yapıyor.

Mesele bir dahaki şehide kadar kapanıyor. Ben artık burada yokum, biz artık burada yokuz. ‘Siz bildiriye imza atın.’ Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz.”

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