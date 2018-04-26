CHP'den seçim öncesi yine aynı terane

16 yıldır milletin tek başına iktidara taşıdğı AK Parti'yi devirmek için türlü türlü yollara başvurmasına rağmen her seferinde hezimete uğrayan ve başını CHP'lilerin çektiği kimi çevreler şimdi de umudunu 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağladı.

Hemen hemen her seçim öncesi 'AK Parti'nin oyları düşüyor" şeklinde açıklamalar yapan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren malum kişiler, 24 Haziran seçimleri öncesi de defalarca denedikleri ancak her seferinde hezimete uğradıkları taktiği devreye soktu. "20 Maddede 24 Haziranda Seçimi Kazanma Rehberi" başlıklı bir bildiri yayınlayan söz konusu kişiler, yine AK Parti oylarının düştüğünü, muhalefet oylarının ise giderek yükseldiğini iddia ederek bir kez daha algı operasyonuna başladı.

İŞTE SÖZ KONUSU BİLDİRİ:

20 Maddede 24 Haziranda Seçimi Kazanma Rehberi

1. Her şeyden önce moralli olun. 24 Haziran seçim kararı oylarının giderek eridiğini gösteriyor. İş uzadıkça kaybedeceklerini anladılar ve bizi hazırlıksız yakalamak için darbe yapmaya çalışıyorlar, çok çalışarak bu oyunu bozacağız. Biz kazanacağız.

2. Artık eleştiri yerine hareket lazım. Tüm eleştirileri 24 Haziran sonrasına bırakıp çalışmalıyız.

3. Herkesin tuttuğu parti için canla başla çalışması gerekli ama yeterli değil, partiler için 2 ay kısa bir süre, o yüzden seçmen olarak bizler de çalışmalıyız. Ve 2 ay sürenin AK Parti için de kısa olduğunu unutmayın, Ak Parti bu sürece kongre sürecinin tam ortasında, parti çok dağınıkken girdi, iktidar milletvekilleri bile açıklamayı izlerken şok oldular, moralleri bozuldu.

4. Anketlere ve 16 Nisan sonuçlarına baktığımızda sonuç başa baş olacak. Bu seçimde kullanılan her bir oy altın değerinde. Bunu her yerde anlatın.

5. İlk turda seçime katılım çok önemli. Oy kullanmayı düşünmeyenleri kesinlikle ikna edin, bunu protesto olarak yapıyorsa anlamsız olduğunu, umudu yoksa da umudu olanların hatrına oy kullanmasını isteyin.

6. Erdoğan dışındaki adaya oy verecek kimseyle ikili tartışmaya girmeyin, birbirinizden değil Erdoğan seçmeni ve kararsızlardan oy devşirin.

7. Kemik AK Parti seçmeni ile vakit kaybetmeyin. Ya çıkar ilişkisi vardır ya da yürekten bağlıdır, hiç zorlamayın kendinizi, moralinizi bozmayın.

8. İktidarın zayıf karnı konularda sonuna kadar tartışın: Ekonomi, adalet, demokrasi, kutuplaşma. Bu 4 başlık da bizim lehimizedir.

9. Tartışmalarınızda kararsız veya Ak parti seçmeni ile ortak noktalarınızı vurgulayarak ikna etmeye çalışın: Ör. Hayat pahalılığı hepimizin sorunu, kutuplaşma hepimiz için kötü, demokrasi herkes için gerekli, adalet herkes için gerekli. Erdoğan kendi seçmenini korumak için bizi kötü gösterecek, bize hain diyecek, ama biz AK Parti seçmenini de bu ülkenin bir ferdi olarak kucaklayacağız. Bunu hissettirelim.

10. Erdoğan ile ona 5 yılda bir oy vereni bir tutmayacağız. Bu bir tuzak, Erdoğan'ın kurduğu tuzak, 16 Nisan'da bunu yaparak ciddi başarı elde ettik, şimdi tekrar edeceğiz ve kazanacağız.

11. OHAL döneminde tutuklanan, ihraç edilen yüzbinlerce insan var. Bunlar yapılırken zengin, adamı olan FETÖ'cülere dokunulmadı, ama gariban işçi, öğretmen belki de sadece çocuğu dershaneye gitti diye işinden atıldı, hapse atıldı. Hemen hemen tüm Ak Partililerin ailesinde, arkadaşlarında bu şekilde mağdur olanlar var. Emin olun içleri huzursuz ve hayal kırıklığı içindeler. Bu konuyu konuşun, dillendirin.

12. Sosyal medyada hakaretvari paylaşımlar yaparak başınıza iş açmayın, pozitif mesajlara odaklanın. Bırakın paralı troller kendi kendilerine çalıp oynasınlar, biz işimize bakalım.

13. Kutuplaşma sadece bizim değil Ak Partili seçmenin de sorunu. Erdoğan sonrası Türkiye'nin ortadan ikiye ayrılmış toplumun yeniden kucaklaşması, yeniden bir arada ortak hedefleri olan bir millet olmak için fırsat olduğunu dile getirin.

14. Bol bol İzmir Marşı çalın, dükkanınızda, arabanızda, evinizde, gitarınızla sokakta... İzmir Marşı bu seçimlerin fiili seçim müziğidir, seçim şarkımız her yerde çalsın.

15. İktidarın öne çıkaracağı tartışmalara girmeyin: 15 Temmuz, Afrin harekatı gibi tüm ülkeyi ilgilendiren meseleleri kendi gündemi olarak dayatacaklar. Milli-Gayrı-milli tartışması yapacaklar. Bunlar milli mesele, parti meselesi değil diyerek tartışmayı kapatın.

16. PKK-FETÖ-DHKP-C ile aynı yerdesiniz diye saldıracaklar, buna cevap vermeyin. Nasıl ki AK Parti’ye oy veren Adnan Oktar, IŞİD vs ile aynı safta değilse, biz de değiliz. Biz tek kişinin her şeye karar verdiği düzenin karşısındayız. Kendinizden emin olun.

17. Demokrasi ve ekonomi ilişkisini ısrarla vurgulayın. Ak Parti’nin AB ile iyi ilişkilerde olduğunda, demokratik açılımlar yaptığında ekonomimizin nasıl iyi gittiğini hatırlatın, demokrasiden uzaklaştıkça ekonomimizin kötüleştiğini vurgulayın. Erdoğan’ın ekonomik istikrar tezi çöktü, halk bunu hissediyor, bunun dış güçlerden değil bizzat ülkedeki gerilimden dolayı kaynaklandığını anlattın.

18. Bir tarafta tekçi, kimseyi dinlemeyen tek adam, diğer tarafta Türkiye’nin her rengi olduğunu dillendirin. Türk de Kürt de, Alevi de Sunni de, laik de muhafazakar da, sağcı da solcu da burada. Mesele sağ-sol meselesi değil, cumhuriyetin bekâsı meselesi.

19. Erdoğan’ın ortaya attığı gündemler yüzünden gerçek gündemleri konuşamıyoruz. İstiklal Marşı’nın bestesi, Lozan’ın tartışmaya açılması gibi suni gündemler yüzünden gençlerin işsizliği, icralık olan aileler, ataması yapılmayan öğretmenler, açlık ve yoksulluktan kendini yakan garibanlar, perişan olan çiftçiler gibi gerçek sorunlarımızın üstü kapatılıyor, artık bu yapay gündemler yerine ülkenin gerçek sorunlarını tartışmak istediğinizi vurgulayın ve bunları tartışın.

20. Dişinizi sıkın arkadaşlar, zor olacak, yorucu olacak, bozuk olan sinirlerimiz belki daha da bozulacak, deveye hendek atlatacağız ama kazanacağız. 24 Haziran, çocuklarımızın geleceğe umutla bakacağı günlerin başlangıcı olacak. Nefes alacağını , bu ülke yeniden güzel olacak, hep beraber başaracağız. Hepimize kolay gelsin.