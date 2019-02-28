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CHP'den şaşırtan 28 Şubat açıklaması

Söylemleriyle Türkiye'yi 28 Şubat dönemi sürecine döndürmek istediğini açıkça gözler önüne seren gerici zihniyet, 31 Mart öncesi oy devşirme çabasıyla şirin gözükme çabasına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Karaya, yaptığı açıklamada 28 Şubat darbesini kınadı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:15
CHP'den şaşırtan 28 Şubat açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Şaşırtan 28 Şubat açıklaması

Bir gazetecinin 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla görüşlerini sorduğu Yıldırım Kaya, 28 Şubat'ın postal darbesi, postmodern darbe olduğunu söyledi.

"28 Şubat'ta Türkiye siyasetinin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Kaya, "Biz postmodern darbeye de postallı darbeye de sivil darbeye de karşıyız. Darbeler bir ülkeye demokrasi ve özgürlük getirmez. Darbeler, olsa olsa ülkelerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya, önlemeye yarar. Özgürlükleri kısıtlayan, hakkı, hukuku, adaleti yok sayan düşünceye dün olduğu gibi bugün de karşı durmaya devam edeceğiz."

Başörtüsü, ezan, İmam Hatip düşmanlığı!..

Kaya'nın açıklaması, akıllara CHP'nin gerici tutumunu getirdi. Söylemleriyle, Türkiye'yi 28 Şubat zihniyetine geri döndürme çabasında olduğu anlaşılan CHP, her fırsatta imam hatip düşmanlığını dile getiriyor. Başörtüsü yırtma eylemi yapacak kadar ileri giden mezkûr zihniyetin 28 Şubat'ı kınaması, oy almak için düştükleri durumu bir kez daha gözler önüne serdi. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:15
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