CHP'den samimiyetsiz 'U' dönüşü: Özgür Özel'den Yedili Masa'yı karıştıracak 'şerefsiz' çıkışı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan ve Kandil'den açık destek alan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yenilgiye uğrayınca ağız değiştirerek aşırı milliyetçi aday oldu. Kılıçdaroğlu'nun yeni siyasi kimliğini hızlıca benimseyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'lileri kızdıracak sözler sarf etti. CHP'nin HDP ve dolaylı olarak PKK'ya verdiği sözleri inkar eden Özel, 'Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir” açıklamasında bulundu.

İKİNCİ TURDAN SONRA 'MİLLİYEÇİLİK' MASKESİ TAKMAYA KARAR VERDİLER

Kandil'deki tüm terör elebaşlarının destek açıklaması yapıp oy istediği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra takındığı 'milliyetçilik' maskesi ittifak içerisinde etkisini göstermeye başladı.Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde aldığı mağlubiyet sonrası 'milliyetçi' maskesi takmaya başlarken partisindeki isimler de algı operasyonuna başladı.

TERÖR DESTEĞİNİ İNKAR ETMEYE BAŞLADILAR

Seçim süreci boyunca PKK elebaşı Öcalan'ı serbest bırakacaklarını vadeden HDP'yle iş tutan, özerklik yasasını getirecekleri yönünde vaatlerde bulunan ve sürekli Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, başlattığı yeni propaganda sürecinde terör desteğini inkar etmeye başladı.

"AKILINDAN GEÇİREN ŞEREFSİZDİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarından sonra da şimdi de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP ile aralarında büyük kriz çıkartacak açıklama geldi. Özel, Afyonkarahisar'da parti otobüsünün üzerinde vatandaşlara seslendi.HDP'nin Öcalan'ı serbest bırakacağını defaatle vadettiği söylemlerine ilişkin konuşan Özel, "Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir." dedi.

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