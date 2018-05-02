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CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu: Sizi almayacağız

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak kararı alan CHP, Vatan Partisi'ni ittifak dışı bıraktı. İddiaya göre, Bülent Tezcan, Doğu Perinçek'i arayarak "Sizi ittifak dışında bırakacağız" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:14
CHP'den Perinçek'e ittifak telefonu: Sizi almayacağız

İttifak görüşmeleri trafiğinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı telefonla arayıp “Biz CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği öğrenildi.

PERİNÇEK: HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ

Telefon olayını doğrulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada “ABD bizi istemiyor. Vatan Partisi; hem MHP’den hem AKP’den oy çekebilecek bir partidir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki yıl içinde de Türkiye yeniden seçime girecek ve biz hak ettiğimiz yere geleceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:14
  1. Doğu Perinçek
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan

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