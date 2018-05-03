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CHP'den o isimlere adaylık teklifi!

Yarın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenen CHP'nin milletvekilliği için sol görüşleriyle tanınan bazı isimlere teklif götüreceği öğrenildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33
CHP'den o isimlere adaylık teklifi!

CHP’de bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici gibi isimler anılırken, son üç gündür Abdüllatif Şener ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

Önceki gece CHP’nin adayının Abdüllatif Şener olduğu yönünde kulislere bilgi yansıdı. Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için düşündüğü isimlerle, danışmanları aracılığıyla temas kurdu. Kılıçdaroğlu’nun, Şener’e de danışman heyeti göndererek nabız yokladığı öğrenildi. CHP Genel Merkez kulislerinde dün ise İnce’nin adı konuşulmaya başlandı.

ADAYA GÖRE MÜZİK

Aday belirleme işlemi büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Yarın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı salonda hazırlık sürerken, adayın önceden öğrenilmemesi için salona asmak için poster hazırlatılmadığı öğrenildi. Salonda kullanılacak müzik de açıklanacak aday ismine göre son anda seçilecek.

VEKİL ADAYLARI

CHP’nin, milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere teklif götüreceği öğrenildi. Bu isimler arasında Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarının bazı mağdurlarının da olabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
  5. Murat Sevinç
  6. gazeteci Ahmet Şık
  7. Levent Üzümcü
  8. Meltem Cumbul

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