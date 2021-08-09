CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması!

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak iken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin, AK Parti'den eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek" olduğunu iddia etmişti.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Öztrak şunları söyledi:

"Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok."