CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş'ı CHP'nin destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin, "Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Yerel seçimlerde aday olarak İYİ Parti’nin Mansur Yavaş’ı göstereceği CHP’nin de bu konuda destek vereceği iddialarına ilişkin Öztrak, “Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur” dedi.