0553 313 94 23

CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!

CHP MYK toplantısında konuşan Faik Öztrak, Ankara için adı geçen Mansur Yavaş isminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş'ı CHP'nin destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin, "Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı.

Yerel seçimlerde aday olarak İYİ Parti’nin Mansur Yavaş’ı göstereceği CHP’nin de bu konuda destek vereceği iddialarına ilişkin Öztrak, “Yerel yönetim seçimleri yaklaştıkça bu konuyla ilgili iddialar artıyor. Ancak bu konu MYK'mızın gündeminde yoktur” dedi.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek kurtarılamadı
    1. Yeşilırmak'a düşen 10 aylık Elif bebek..
    2. Masa başı işin sonu kıl dönmesi
    3. CHP'den Mansur Yavaş açıklaması!
    4. Bu tarihe dikkat! Meteoroloji'den "kar..
    5. 'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü,..
    6. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    7. Kadın kılığına giren tacizci,..
    8. Su kabağı deyip geçmeyin
    9. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    10. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    11. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    12. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    13. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    14. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    15. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    16. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    17. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    18. Başucunuzda bulunmalı
    19. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    20. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur