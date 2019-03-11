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CHP'den LGBT'li sapkınlara yeni destek!

Çankaya İlçe Belediyesinde 'toplumsal cinsiyet eşitliği' sergisi açıldı. CHP'li Çankaya İlçe Belediyesi, 'toplumsal cinsiyet eşitlliği' projesi ile toplum ahlakımızı zehirlemek isteyenlere bir sergi salonu tahsis etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 23:51

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

 AFSAD tarafından açılan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet' adlı skandal sergide, LGBT'li sapkınları meşrulaştırmanın propogandası yapılıyor. Ankara Çankaya İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, CHP'nin sapkınlara olan yakınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li Çankaya ilçe belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından uygulamadan kaldırılan 'toplumsal cinsiyet eşitliği' projesinin anlatıldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Ankara Kızılay'da bulunan Çankaya İlçe Belediyesi'nin sergi salonunda 'toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddet' adında bir fotoğraf sergisi açıldı.

AFSAD: LGBT özgürleştirilmeli

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından 7 Mart günü ziyarete açılan ve Çankaya İlçe Belediyesi tarafından desteklenen skandal serginin tanıtım açıklamasında; LGBT'li bireylerin yaşam biçimleri meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Atölye Eğitmeni Mehmet Özer'in imzasını taşıyan tanıtım metninde; "Toplumda kadınlara ve LGBTI (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) bireylere yönelik uygulanan her tür sistematik baskı ve şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kanunlar ve toplum nezdinde devam ettirildiğinin göstergesidir. Bu nedenle fotoğraflarımız, eşitlik mücadelesine katkıda bulunan her tür özgürleşme eyleminin görsel metinleri olmayı hedeflemektedir" ifadeleri ile sapkın LGBT'lilere destek propagandası yapılıyor.

CHP'den sapkınlara tam destek!

Skandal sergiye, Alper Taşdelen'in başkanlığındaki CHP'li Çankaya İlçe Belediyesi'nin sergi salonunu tahsis ederek destek vermesi, CHP'nin sapkınlara olan yakın duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum ahlakımızı zehirlemeyi hedefleyen sapkın projeye ise vatandaşların tepkisi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 23:51
  1. CHP
  2. CHP'li Çankaya İlçe Belediyesi
  3. eşcinsel propaganda sergisi
  4. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği
  5. Kızılay
  6. Çankaya İlçe Belediyesi
  7. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

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