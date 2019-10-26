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CHP’den koruculara hiçbir fayda gelmez

Akit’e açıklamalarda bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “HDP’nin yol arkadaşı CHP’den koruculara hiç bir fayda gelmez, zarar gelir. Korucuların şimdiye kadar olduğu gibi kurtuluş reçetesi Cumhur İttifakı’ndadır” dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:57
CHP’den koruculara hiçbir fayda gelmez

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP’nin korucalarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, korucularla ilgili yapılan her çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “Fakat bilinmelidir ki HDP’nin yol arkadaşı CHP’den koruculara hiç bir fayda gelmez, zarar gelir. Korucuların şimdiye kadar olduğu gibi kurtuluş reçetesi Cumhur İttifakı’ndadır. CHP’den korucularla ilgili medet ummak hezeyandır” dedi.

Sezgin Tanrıkulu ve yol arkadaşları koruculuğun kaldırılması için uğraşıyor” diyen Sözen, “CHP’nin parti tüzüğünde koruculuk kaldırılsın diyor. Bütün bunlar ortada iken Korucularımız CHP’nin bu ucuz popülist söylemlerine kanmamalıdır. CHP’nin koruculuğu savunmasını da istemiyoruz. CHP koruculuk müessesesine, korucularımıza saygı duyuyorsa, verdiğimiz 1800 şehidimize saygı duyuyorsa önce HDP ve PKK ile arasına mesafe koysun” görüşünü dile getirdi.

“Korucuların dostu Cumhur İttifakı’dır”

Sözen, “PYD YPG’ye destek veren bir CHP zihniyetinden korucularımıza asla fayda gelmez. Bütün korucu arkadaşlarımızın bu hassasiyet içinde davranmalarını bekliyorum. Korucunun dostu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Süleyman Soylu’dur. Sayın Arzu Erdem’dir. Kısacası Cumhur İttifakıdır” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:57
  1. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  2. CHP
  3. Akit
  4. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu
  5. Cumhur İttifakı
  6. HDP
  7. Korucular
  8. PYD YPG
  9. Arzu Erdem
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • Cemalettin Cemalettin 5 sa önce
    Chp den sadece koruculara değil türkiyecumhuriyeti nede fayda gelmez hiç bir müslüman ada fayda gelmez adı üstündechp
  • Coşkun AtakCoşkun Atak6 sa önce
    Tersini söylemesi mümkün mü..

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