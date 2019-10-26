CHP’den koruculara hiçbir fayda gelmez

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP’nin korucalarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, korucularla ilgili yapılan her çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “Fakat bilinmelidir ki HDP’nin yol arkadaşı CHP’den koruculara hiç bir fayda gelmez, zarar gelir. Korucuların şimdiye kadar olduğu gibi kurtuluş reçetesi Cumhur İttifakı’ndadır. CHP’den korucularla ilgili medet ummak hezeyandır” dedi.

“Sezgin Tanrıkulu ve yol arkadaşları koruculuğun kaldırılması için uğraşıyor” diyen Sözen, “CHP’nin parti tüzüğünde koruculuk kaldırılsın diyor. Bütün bunlar ortada iken Korucularımız CHP’nin bu ucuz popülist söylemlerine kanmamalıdır. CHP’nin koruculuğu savunmasını da istemiyoruz. CHP koruculuk müessesesine, korucularımıza saygı duyuyorsa, verdiğimiz 1800 şehidimize saygı duyuyorsa önce HDP ve PKK ile arasına mesafe koysun” görüşünü dile getirdi.

“Korucuların dostu Cumhur İttifakı’dır”

Sözen, “PYD YPG’ye destek veren bir CHP zihniyetinden korucularımıza asla fayda gelmez. Bütün korucu arkadaşlarımızın bu hassasiyet içinde davranmalarını bekliyorum. Korucunun dostu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Süleyman Soylu’dur. Sayın Arzu Erdem’dir. Kısacası Cumhur İttifakıdır” şeklinde konuştu.